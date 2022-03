Champions League: l'Inter e il muro Reds. Un dato impressiona

Liverpool-Inter, ci siamo.

Mancano poco più di 24 ore alla tanto attesa sfida degli ottavi di finale di Champions League. La gara d'andata è stata vinta dagli uomini di Jurgen Klopp per 2-0 con i gol di Roberto Firmino e di Mohamed Salah. Per passare il turno, l'Inter dovrà vincere con 3 gol di scarto perchè non ci sarà più la regola dei gol in trasferta.

A separare l'Inter da questa impresa, c'è un dato statistico impressionante che ci viene illustrato dalla Gazzetta.it: il Liverpool non perde in casa dal 7 marzo 2021, nella gara di campionato contro il Fulham. Da quella partita in poi ha ottenuto solo risultati utili nelle gare casalinghe: 21 vittorie e 6 pareggi. In Champions League, la statistica è ancora più schiacciante: l'ultima sconfitta casalinga in gare europee risale al 25 novembre 2020, avvenuta grazie ad un'altra squadra nerazzurra, l'Atalanta. Nella stagione in corso, nelle gare casalinghe, il Liverpool ha subito solo 7 gol segnandone 37.

Oltre alle statistiche sulle gare casalinghe, c'è un'altra statistica che riguarda un difensore dei Reds. Virgil van Dijk ha raggiunto un record che persisteva da 30 anni: è il giocatore con il maggior numero di gare consecutive giocate senza perdere. Dal suo approdo nei Reds, avvenuto nel 2018, il difensore olandese ha giocato 60 partite vincendo 52 di questi incontri e pareggiando le altre 8 gare.

Per l'Inter di Simone Inzaghi servirà una piccola impresa per sperare nel passaggio del turno, ma i nerazzurri ci hanno abituato a delle gare pazze e quindi possiamo aspettarci di tutto da questa partita.