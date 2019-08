Champions League, il "grupo de la muerte": l'analisi di Condò

Come l'anno scorso, un girone difficile per l'Inter. Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Una qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro i tedeschi, con il Barcellona favorito d'obbligo per la vittoria del gruppo.

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il sorteggio del club nerazzurro. Queste le sue parole: "E' andata maluccio all'Inter, hanno pescato il 'grupo de la muerte'. Ma in Spagna non sono contentissimi".

Continua il giornalista: "Il Borussia Dortmund mi piace molto, tanti giovani, soprattutto Sancho, un potenziale crack. Inter e Borussia è il match della qualificazione. Il Barcellona ha una quantità di campioni che lo tiene fuori portata. L'anno scorso l'Inter ha sfiorato la qualificazione. Ad un certo punto era anche favorita. L'Inter è più forte dell'anno scorso".

"Conte è una garanzia. L'Inter è andata migliorando. Icardi? Non è più gestibile. Vedremo se resterà, se verrà messo in lista Champions. Secondo me, entro lunedì sera, potrebbe andar via", conclude Condò.