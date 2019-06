Champions League 2019/2020, stilate le fasce per i sorteggi: ecco l'elenco

Sarà un sorteggio probabilmente più leggero a quello dell'anno scorso per l'Inter. Quest'anno infatti, anzichè partire dalla quarta fascia, in vista dei sorteggi per la fase a gironi della Champions League i nerazzurri partiranno dalla terza fascia. Questo l'elenco completo:

PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, PSG, Zenit, Liverpool, Chelsea;

SECONDA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Porto (Preliminare), Ajax (Doppio Preliminare);

TERZA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter, Benfica, Lione, Dinamo Kiev (Preliminare), Celtic (Doppio Preliminare);

QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta, Lille, Copenaghen, Bate, Young Boys, Astana, Slavia, Dinamo Zagabria (Triplo Preliminare).