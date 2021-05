Champions, le fasce provvisorie dei prossimi sorteggi. Incubo in seconda

Dopo le finali di Champions ed Europa League si definiscono meglio le fasce per la prossima Champions League. In particolare si sono “chiuse” la prima e la seconda, che ora sono complete. Il Chelsea ha battuto il City in finale ed è quindi in prima fascia. Anche la squadra di Guardiola è comunque in prima perché ha vinto il campionato.

Si fa più chiara quindi la situazione per le quattro italiane in Champions: Inter, Juve, Atalanta e Milan, rispettivamente in prima, seconda, terza e quarta fascia. Il tutto, ovviamente, in attesa di capire se ci saranno sanzioni dalla UEFA per Barcellona, Real e Juve a causa della Superlega.

Prima fascia: Man City, Atletico, Inter, Bayern, Lille, Sporting, Villarreal, Chelsea.

Seconda fascia: Real, Barcellona, Juventus, Man United, PSG, Liverpool, Siviglia, B. Dortmund.

Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit.

Quarta fascia: Milan, Wolfsburg.

Da notare come la seconda fascia sia colma di insidie, forse ancor più della prima, con l'Inter che certamente pescherà un top team anche questa volta, sebbene sia testa di serie.