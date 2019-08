Champions: incroci delicatissimi tra coppa e campionato, tutte le date

Tanto per cambiare nel sorteggio di Montecarlo l'Inter pesca il solito girone di ferro. Il Barcellona è ormai cliente fisso, il Borussia Dortmund sarà l'avversario con cui probabilmente i ragazzi di Conte se la dovranno vedere fini all'ultimo minuto per il passaggio agli ottavi. Senza dimenticare che lo Slavia Praga non sarà la squadra cuscinetto, basti vedere i buoni risultati raggiunti finora nel proprio campionato.

Particolarmente delicati gli incroci tra le gare di Champions e quelle di campionato. In attesa del calendario definitivo, si può già capire che la prima giornata di Coppa vedrà l'Inter impegnata tra il 17 ed il 187 settembre, ovvero pochi giorni prima del derby d'andata.

Anche il secondo turno sarà particolarmente impegnativo per i nerazzurri. Il 1 o il 2 ottobre i nerazzurri saranno in campo in Champions, 3 giorni prima di ricevere la Juventus a San Siro per il derby d'Italia che si preannuncia elettrizzante come non mai. L'ultima giornata del girone d'andata europeo (22-23 ottobre) cadrà tra gli impegni a Sassuolo e con il Parma.

Più abbordabile forse il girone di ritorno europeo, con la prima gara (5-6 novembre) piazzata tra la trasferta di Bologna e la gara con il Verona, la seconda (26-27 novembre) tra la trasferta in casa del Toro e l'impegno con la Spal. L'ultima del girone, in programma tra il 10 e l'11 dicembre, potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio agli ottavi e sarà di nuovo molto delicata, arrivando tra la partita casalinga con la Roma e la trasferta di Firenze.