Champions, il passo indietro del Milan con l’Atletico

Dopo il caos e le proteste dei tifosi per i prezzi dei biglietti elevati per le partite casalinghe in Champions League del Milan (ne abbiamo parlato in questo articolo), i rossoneri hanno deciso di sospendere negli scorsi giorni la vendita dei biglietti per la prima sfida in casa di Champions con l’Atletico Madrid in programma il prossimo 28 settembre e cambiare il tariffario.

Come riportato da Sky Sport, la società rossonera ha ufficializzato nella giornata di oggi le nuove tariffe per i biglietti delle gare in casa di Champions League, con tagli fino al 50% rispetto ai prezzi iniziali. I biglietti già venduti potranno essere rimborsati o riconvertiti per altri settori di San Siro. Si partirà adesso dai 39 euro, anziché 69 euro, del terzo anello blu, fino ad arrivare ai 420 euro della tribuna d'onore che, in un primo momento, costava 490 euro.

La vendita dei biglietti per il match contro l’Atletico Madrid ripartirà da venerdì 10 settembre alle ore 12.00. Fino a domenica verrà garantita la priorità agli abbonati della stagione 2019-2020, poi toccherà ai possessori della carta "Cuore Rossonero" e, infine, la vendita libera. Il Milan ha quindi deciso di venire incontro ai propri tifosi ed adottare la stessa politica dell'Inter per i prezzi dei biglietti nelle gare casalinghe di Champions League.