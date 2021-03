Cessione quote, uno sponsor a bordocampo può dare delle indicazioni

Calcio e Finanza riporta un particolare molto curioso per quanto riguarda le questioni societarie dell'Inter. Infatti, secondo quanto affermato dal portale di informazione, negli spalti, duurante la partita contro l'Atalanta, c'è stata la vista di uno sponsor, nei cartelloni a bordocampo, molto curioso.

Si parla dello sponsor Dental Pro. Fino a qui il nome non suggerisce nulla, senonchè l'azionista di maggioranza dell'azienda è proprio quel Bc Partners che in questi mesi ha trattato e sta trattando la cessione di tutte o parte delle quote societarie della società nerazzurra.

Che sia un'ulteriore indicazione di un passaggio di testimone? Questo non è dato saperlo, soprattutto perchè altri fondi pare si siano fatti avanti per l'acquisizione delle quote societarie.