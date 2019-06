Cellino chiude al trasferimento di Tonali, le sue parole

Il presidente del Brescia, neo promosso in Serie A, Massimo Cellino, è stato intercettato dal collega di TuttoMercatoWeb al termine della riunione di lega. Il patron del club lombardo ha chiuso le porte ad una possibile cessione del gioiellino, Sandro Tonali.

"Il mio Brescia ha bisogno di rinforzarsi un po', non cediamo nessuno, ma prendiamo qualcuno che possa aiutarci a essere ancora più competitivi".

Offerte per Tonali?

"Non me ne sono arrivate. I soldi non giocano".

Vendere Tonali ora per poi tenerlo in prestito a Brescia?

"Faccio questo lavoro da 30 anni, le cavolate le ho già fatte (ride, ndr)".