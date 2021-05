Ceferin tuona sulla Juve: "Non c'è dialogo. Una cosa mi lascia basito"

Prosegue il braccio di ferro fra il presidente della Uefa Ceferin e i club dissidenti della Super Lega.

Il numero uno della massima organizzazione calcistica continentale, ha tuonato a Sky. Ecco le parole di Ceferin, riprese da gazzetta.it: "Juve, Real e Barcellona? Non c'è dialogo, mandano solo lettere formali. Avrebbero dovuto chiamarci per organizzare un incontro per un dialogo, invece hanno avuto un approccio strano. Non ci sarà la paralisi del calcio, ma solo di questi tre club. Non ci facciamo spaventare da queste cose".

C'è di più, stando alle parole di Ceferin: "Quello che mi lascia basito è che i tre club pubblicamente facciano ancora parte della Superlega, manifestando la volontà di volerla giocare, salvo poi mandare lettere chiedendo di disputare la Champions".