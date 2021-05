Ceferin e la nuova Champions: "Final Four? Favorevole. Napoli al posto della Juve? Penso questo..."

Ceferin, presidente della Uefa, nel corso dell'intervista odierna rilasciata a Sky, ha risposto così su una possibile esclusione della Juve dalla prossima Champions, e sulla possibilità che al posto dei bianconeri ci sia il Napoli, prima esclusa della graduatoria in campionato: "Non voglio commentare perché deciderà il nostro comitato disciplinare. Non è corretto farlo", il virgolettato ripreso da gazzetta.it.

All'Equipe, Ceferin si è espresso inoltre su una nuova formula per la competizione: "Sono favorevole alle Final Four in Champions. Personalmente, mi piacerebbe che accadesse. Potrebbe essere una buona soluzione e vantaggioso in termini di ricavi, se è ben fatto". Ci sono "vantaggi e svantaggi. Non c'è urgenza. Possiamo deciderlo tra un anno".