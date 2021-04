Ceferin: “Agnelli? Una grande delusione, mai vista una persona così falsa”

Durissimo attacco di Aleksander Ceferin nei confronti di Andrea Agnelli. Il presidente dell’UEFA ha confermato duri provvedimenti nei confronti di club e giocatori che prenderanno parte alla Superlega ed ha lanciato anche una bordata al patron juventino. Ecco di seguito le sue parole rilasciate al termine della riunione del comitato esecutivo di oggi:

“Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusioni, anzi la più grande delusione. Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. L'avidità è così forte, ma siamo diversi. Avevano tutti firmato la nostra riforma quindi non so se devo veramente dire cosa penso di loro.

“Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c’era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono".