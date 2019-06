Ceccarini: "Per Barella all'Inter una delle chiavi è un nerazzurro"

Intervenuto su Twitter, il giornalista Niccolò Ceccarini ha espresso la sua opinione sull'affare Barella, dopo l’offerta della Roma (35 milioni più Defrel) che avrebbe trovato l’ok del Cagliari.

Il giocatore, da tempo, si è promesso all’Inter che ora dovrebbe alzare la posta in palio. La chiave, secondo Ceccarini, potrebbe essere Eder, pronto al rientro in Italia.

Questo il pensiero del collega: “Dopo l’accelerata Roma, per Barella l’Inter deve alzare l’offerta. Eder può essere una delle chiavi”. L'ex interista ha voglia di tornare in Italia e avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in Sardegna, riducendosi anche l'ingaggio da 5,5 milioni di euro.