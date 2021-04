Ceccarini: "Inter, tanti rinnovi. Conte? L'idea è allungare il matrimonio"

Il giornalista Nicolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb, ha fatto il punto della situazione in casa Inter.

"L’arrivo di Zhang sarà fondamentale per dare il via all’operazione dei tanti rinnovi che Marotta e Ausilio hanno impostato in questi mesi: Lautaro Martinez, De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio tanto per intendersi. Tutti accordi raggiunti sulla parola ma che hanno bisogno di essere ratificati dalla proprietà per poi essere depositati. Insomma un passo fondamentale per l’Inter che verrà", l'aggiornamento.

C'è, poi, la questione Conte. Ecco il pensiero di Ceccarini: "Conte ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e a oggi l’idea è allungare il matrimonio. Molto dipenderà dalla società e dalle sue possibilità perché dal punto di vista tecnico c’è soddisfazione per il lavoro svolto dall’allenatore".