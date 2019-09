CdS - Solskjaer si esprime sulle cessioni di Lukaku e Sanchez

Ole Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha rilasciato una dichiarazione su Lukaku e Sanchez in seguito alla gara di Europa League.



Ecco quanto riportato dal "Corriere dello Sport":



"Quelle cessioni sono state una decisione corretta, io penso al club e a lui, sarà importante per noi in questa stagione. Non ha giocato tantissimo finora ma avrà più minuti e crescerà".