CdS - Nuovo primato per l'Inter, dietro Milan e Fiorentina

Inter prima per distacco in Serie A per spettatori totali e media spettatori. Questo è quanto si nota dalla classifica pubblicata dal Corriere dello Sport nella giornata odierna.



I nerazzurri nelle prime giornate della stagione 2019/2020 hanno fatto registrare oltre 254mila spettatori totali, con una media di 63.569 presenze. Medaglia d'argento per il Milan, ma con un forte distacco: 175.498 spettatori totali e una media di 58.499.



Al terzo posto troviamo clamorosamente la Fiorentina con 145.358. Defilato il Napoli con una media che arriva a poco più di 100mila spettatori.