CDS - Nandez Inter, si procede a fari spenti: si vuole chiudere nel weekend

NANDEZ INTER - Procede a fari spenti la trattativa tra il club di Steven Zhang ed il Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo una brusca frenata, la società milanese vorrebbe concludere la trattativa entro il fine settimana.

Resterebbe qualche dettaglio da limare per la fumata bianca. L'Inter offrirebbe per Nandez un prestito oneroso da due milioni di euro più un riscatto fissato a 20 milioni più bonus oltre alla buonuscita da 3 milioni lordi per l'ingaggio di Radja Nainggolan. Il belga sarà inserito come contropartita tecnica.

Gli uomini di Tommaso Giulini, invece, vorrebbero 4 milioni di euro per il prestito ed un riscatto fissato a circa 21 milioni con bonus più ricchi per arrivare ad una cifra totale di 30 milioni di euro. Inoltre, il Cagliari si aspetta una partecipazione sull'ingaggio di Nainggolan, ora a riposo dopo il vaccino, da parte del club di Steven Zhang,