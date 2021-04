CDS - Inter, Stipendi? Verranno saldati tutti. Il punto

Nelle ultime ore sono emersi nuovi aggiornamenti sulla tanto discussa situazione societaria dell'Inter. Mentre Suning è impegnato nelle trattative con i vari fondi interessati a finanziare la società o rilevare delle quote per entrarvi in minoranza, il gruppo capitanato dalla famiglia Zhang si sta occupando anche di saldare gli stipendi ancora non retribuiti.

“Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera entro fine mese l'Inter salderà gli stipendi di febbraio, a maggio verranno invece saldati quelli differiti di novembre e dicembre più marzo. Infine a giugno andranno in pagamento i mesi di aprile e maggio”. A riportarlo Calciomercato.com