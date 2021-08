CDS - Inter, Salcedo potrebbe ripartire dalla Serie B

INTER - Periodo di rivoluzione in casa nerazzurra per quanto riguarda il reparto offensivo. In attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, la società valuta delle proposte in arrivo per i giovanti talenti. Uno di questi è sicuramente Eddie Salcedo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore, dopo l'esperienza al Verona, interesserebbe alla Reggina. Il club calabrese vorrebbe costruire un progetto ambizioso per tentare la promozione nella massima serie del campionato italiano.

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, però, potrebbe bloccare la trattativa se non dovessero arrivare certezze sull'attuale situazione che riguarda gli attaccanti. In vista dell'esordio contro il Genoa potrebbe essere già emergenza in perché, oltre allo squalificato Lautaro Martinez, Sanchez non è ancora al meglio fisicamente e le notizie che arrivano dal fronte Lukaku non sono molto confortanti.