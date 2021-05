(CDS) Inter, colpo di scena sull'allenatore: i dettagli

Inter, il giorno dopo la separazione da Antonio Conte la società starebbe per chiudere per l'erede. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale Simone Inzaghi non sarebbe più sicuro di rinnovare con la Lazio e starebbe seriamente valutando l'offerta nerazzurra.

Nel pomeriggio c'è stato il rilancio dell'Inter, e ora, secondo il quotidiano romano, l'accordo sarebbe ad un passo. Alfredo Pedullà ha aggiunto dettagli sulla questione.

Marotta avrebbe infatti offerto quasi il doppio rispetto a Lotito ( 4+1 di bonus, ossia 5). Il tecnico sarebbe secondo quest'ultima fonte tormentato, in quanto ieri avrebbe dato l'ok al suo attuale presidente.