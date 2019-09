CdS - Inter, cena con dirigenti di altre squadre, si discute di mercato

L'Inter mantiene i contatti con altre squadre in vista delle prossime sessioni di mercato. Ieri sera cena con i dirigenti del Sassuolo per dicscutere di progetti futuri e per pianificare forse altri affari. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":



“Con l’ingaggio di Sanchez, una settimana fa, l’Inter aveva già concluso il suo mercato in entrata. Per quello in uscita, invece, ha dovuto aspettare fino alle 23 di lunedì sera. Finalmente, infatti, è stato sistemato pure Icardi, al termine di un’altra giornata intensissima. Naturale, quindi, celebrare la fine del tour de force con una cena tutti assieme.



Così a tavola si sono seduti Marotta, Ausilio, Baccin e l’avvocato Capellini. Nel locale scelto, poco distante da Porta Venezia, si sono accomodati pure i dirigenti del Sassuolo, Carnevali, Rossi e Palmieri. E allargare la compagnia è stato perfino più piacevole, tanto più che proprio dal club neroverde è arrivata una delle sorprese più liete di questa estate, ovvero Sensi. Dopo le fatiche del mercato, è il caso di prendersi qualche giorno di meritata vacanza, così i vertici interisti adesso staccheranno per qualche giorno”.