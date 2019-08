(CdS) Icardi a carte scoperte: si va verso il ricorso

Il Corriere dello Sport introduce un elemento che, fino ad oggi, era stato ventilato come solo come una possibilità piuttosto remota nelle mani di Icardi..

Il quotidiano romano dà infatti per scontato che l'ex capitano nerazzurro sia prossimo ad avviare nei confronti della società le azioni previste dalla normativa sportiva per la definizione di vicende similari.

Le richieste che l'argentino potrebbero essere di due tipi: “Dipenderà da quello che chiederà al Collegio Arbitrale il calciatore: il reintegro in gruppo (sull’onda della lettera di qualche giorno fa) o la risoluzione contrattuale... Di certo Icardi si aspetta di essere trattato come tutti i suoi compagni. Anzi, come la Juventus tratta Dybala. Difficile. Però si vede la luce in fondo al tunnel: magari sarà un abbaglio…”.

Appare chiaro che la mossa di Icardi sia maturata dopo l'ultimo colloquio dei giorni scorsi con la società, alla presenza di Steven Zhang. Se il centravanti aveva ancora una tenue speranza di poter ricostruire un rapporto positivo, le conferme dei vertici nerazzurri sulla sua esclusione avrebbero avuto il significato del dado ormai tratto. L'unica alternativa è che il suo entourage riesca a convincerlo entro lunedì prossimo che la soluzione di cambiare aria è la migliore per tutti.