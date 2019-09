CdS - Esposito si esprime sul tema del razzismo

Il baby-bomber dell'Inter, Sebastiano Esposito, si esprime ai microfoni del "Corriere dello Sport" in merito al problema razzismo presente nel calcio italiano. Ecco quanto dichiarato:



"È roba da grandi, purtroppo. Ma noi giovani possiamo invertire questo clima. Abbiamo il dovere di provarci perché siamo l'esempio di un'integrazione possibile, da quando andiamo a scuola a quando scendiamo in campo. Qui in Nazionale ci sono Udogie e Tongya. Vi garantisco che sono italiani tanto quanto me. I tifosi, per disturbare l’avversario a volte fanno delle cose senza rendersene conto. Non immaginano il danno che possono creare nella testa di un calciatore e le ferite che provocano".



Su Lukaku: "Ero in panchina e penso che Lukaku sia stato un grande. Ha risposto ai razzisti facendo gol, senza alimentare polemiche, dimostrando chi aveva ragione e chi torto".