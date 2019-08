CdS - Ecco le cifre dell'affare Biraghi, scelto anche il numero di maglia

Cristiano Biraghi è un giocatore dell'Inter, come appreso stamattina dai canali ufficiali del club. Secondo il "Corriere dello Sport" la formula dell'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni. Scelto anche il numero di maglia:



“Biraghi è arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni pagabili in tre anni. Marotta e Ausilio hanno strappato una condizione favorevole per il suo eventuale acquisto visto che la cifra da pagare sarà dilazionata in tre anni.



Biraghi ha firmato un contratto di un anno più altri quattro: guadagnerà 1,1 milioni il primo anno, 1,7 dal secondo se sarà riscattato. Sarà inserito nella lista Champions come prodotto del vivaio nerazzurro. Avrà la maglia numero 34“.