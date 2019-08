CdS - D'Ambrosio-rinnovo, ci siamo. Ecco quando verrà ufficializzato

D'Ambrosio-Inter: l'avventura continua. Dopo aver raggiunto l'accordo con Suning, il terzino ex Toro dovrebbe solo firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per altri tre anni. Ieri, come sottolinea il "Corriere dello Sport", non è arrivata la firma vista la seduta d'allenamento che ha visto coinvolto proprio il terzino agli ordini di Conte. Ecco quanto dichiarato dal noto quotidiano sportivo:





"L’intesa è stata raggiunta ieri, con tanto di aumento dell’ingaggio che da 1,8 a 2,2 milioni a stagione. Un premio per Danilo che, arrivato nel gennaio 2014 dal Torino, in nerazzurro è già a quota 177 presenze con 12 reti.



Il rinnovo di D’Ambrosio sarà ufficializzato dal club quando il giocatore apporrà il suo autografo sul contratto, cosa che ieri non ha fatto perché impegnato in una doppia seduta ad Appiano Gentile con i compagni”.