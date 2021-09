Cavani, un ex attaccante sgancia la bomba: "A Manchester è infelice"

Quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United, è stato uno dei botti di fine mercato più fragorosi degli ultimi anni. Il fuoriclasse portoghese ha voluto fare ritorno nel club che lo ha fatto consacrare definitivamente declinando la ricca offerta di contratto proveniente dall'altra sponda di Manchester, il City di proprietà dello sceicco Mansour AL Nahyan.

Un fattore che ha visto Edinson Cavani scivolare in basso all'interno delle gerarchie dell'allenatore Ole Gunnar Solskjaer e che ha visto l'uruguayano indirettamente costretto a cedere la propria maglia n°7 all'ormai ex Juventus. A parlare del morale del centravanti classe 1987, ci ha pensato Dimitar Berbatov.

In un'intervista esclusiva concessa a Betfair infatti, il bulgaro che ha giocato anch'egli con la maglia dei Red Devils addosso, ha fatto sapere che tutta questa situazione sta rendendo Cavani altamente infelice. Ovviamente, Berbatov ha spiegato che per un calciatore non giocare non è mai semplice, auspicando che Solskjaer esponga i suoi piani a Cavani nella maniera più trasparente possibile.

Cavani nelle scorse sessioni di mercato è stato accostato anche all'Inter, con l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta che non ha mai nascosto la stima nei confronti del ragazzo. Quella nerazzurra però non è l'unica ipotesi: Cavani piace anche alla Juventus e al Napoli (dove ha già giocato e con la quale condivide un'ottimo rapporto con la città. Sotto il Vesuvio però, andrebbe a trovare la concorrenza di Victor Osimhen).