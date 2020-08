Castro, presidente Siviglia: "Di solito le finali le vinciamo sempre"

Grazie alla vittoria di ieri ai danni del Manchester Uniter, il Siviglia si è guadagnato l'accesso all'ennesima finale di Europa League negli ultimi anni. Un risultato che riempie d'orgoglio tutto il club spagnolo, a partire dal suo presidente, José Castro, che ha espresso il suo entusiasmo tramite i canali social del club. Ecco le sue parole:

"Scusate la voce rauca per le urla e per la gioia: abbiamo lottato contro una grande squadra con un budget enorme. Ai tifosi dico di godersi la vittoria; quando si arriva in finale quello che bisogna fare è vincere, e di solito noi le finali le vinciamo. Stiamo vivendo qualcosa di grande ed è un peccato che i tifosi non possano viverla con noi ma il 2020 è così, cerchiamo di compensare con i risultati la loro sofferenza. Speriamo di portare a casa la coppa, sarebbe qualcosa di immenso."

Queste le parole del numero uno del Siviglia, dalle quali è possibile evincere tutta la sua emozione. Questa sera dal match tra Inter e Shakhtar uscirà il nome della squadra che sfiderà gli andalusi nella finalissima di venerdì sera.