Castro, all. Shakthar: "Pronti per la semifinale. Conte eccezionale"

Il tecnico dello Shakthar Donetsk, Luis Castro, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, evidenziando lo stato di forma della sua squadra ed elogiando l'Inter, la squadra contro cui si contenderà l'accesso alla finalissima di Colonia. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese.

"Cosa sento? Sono tranquillo, ci siamo preparati superare questa semifinale: sappiamo che sarà difficile ma anche per l'Inter non sarà facile. La componente fondamentale della nostra squadra è la sicurezza e consapevolezza in noi stessi, siamo pronti. Conte? Ha un modo eccezionale di preparare le partite, soprattutto nel passare dalla difesa all'attacco."

Castro poi entra più nel dettaglio della partita: " Ognuno cerca di sorprendere l'avversario con determinate dinamiche, ma penso che ormai sia quasi impossibile farlo davvero. Penso però che si possa fare qualcosa di diverso nella creatività e nel modo di bloccare le ripartenze. Sicuramente ci siamo studiati a vicenda."