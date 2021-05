Casting in attacco: un giocatore non arriverà in nerazzurro

Uno degli attaccanti seguiti dall'Inter non arriverà in nerazzurro. Il giocatore potrebbe essere inserito in uno scambio

Secondo quanto riporta il portale spagnolo todofichajes, nella prossima stagione l'Inter starebbe cercando una seconda punta per poter far rifiatare uno dei titolari. Nei giorni scorsi, dall'Inghilterra, era giunta la voce di un interessamento dell'Inter per quanto riguarda Jesse Lingard, attaccante del Manchester United, in prestito al West Ham. Sempre secondo il portale spagnolo, però, il giocatore non dovrebbe andare in nerazzurro. Infatti, i Red Devils, vorrebbero inserirlo nel pacchetto per arrivare a Jadon Sancho del Borussia Dortmund.