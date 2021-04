Cassano: "L'Inter? Una testa così. Al Sassuolo un trafiletto"

Nel corso del consueto appuntamento su Bobo Tv, Antonio Cassano ha esternato nuove dichiarazioni sui nerazzurri: "L'Inter vince due a uno col Sassuolo e viene fatta una testa così, al Sassuolo un trafiletto".

Cassano sbotta: "In Italia c'è gente incompetente, che non capisce niente: questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo negli ultimi anni. Noi stiamo andando indietro di anno in anno, siamo indietro di vent'anni ormai", riporta tuttomercatoweb.