Cassano: "Inter, Conte un top player. Lukaku? Preferisco Higuain"

Anche Antonio Cassano, giocatore dell'Inter nella stagione 2012/2013, dice la sua su questa nuova squadra nerazzurra di Antonio Conte. Esaltando anzitutto il tecnico pugliese ai microfoni di "Sky Sport": "Sono tifoso dell’Inter, il top player lo hanno preso in panchina. Conte può avvicinare l’Inter alla Juventus. Per quanto riguarda Nainggolan sarei contento se fosse contento lui di andare al Cagliari. A livello di ingaggio però la vedo dura. Se trovano una soluzione, la felicità è la cosa più importate e se è felice una soluzione la trova".

Poi su Lukaku: "A me non piace, con 85 mln è una follia, leggo sui giornali. Da tifoso dico: Visto che la Juventus vuole Icardi, magari si fanno dare Higuain. Dicono sia un peso per la Juve, si prendano Icardi, danno dei soldi e prendono Gonzalo che da tifoso secondo me è più forte".