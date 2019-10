Cassano dice che Barça-Inter non interessa ai nerazzurri? Conte risponde

Dalla puntata di Tiki Taka andata in onda domenica sera, a far rumore sono state le dichiarazioni di Antonio Cassano dove il talento barese affermava che - secondo lui - all'omonimo Conte interessava principalmente la sfida di domenica contro la Juventus e non quella col Barcellona di oggi. A tali parole, il tecnico leccese ha risposto:

"Il calcio è bello perché possono parlare tutti, quindi è giusto che tutti parlino. Magari che sparino anche delle fesserie. Noi vogliamo comunque provare a dare il meglio e ad andare avanti.

Lukaku? Dispiace perché comunque sono palcoscenici importanti. Ogni calciatore vorrebbe giocare al Camp Nou contro il Barcellona".