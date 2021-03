Cassano al veleno: “Non si può giocare così. Quando si alza il livello fa fatica”

La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, ottenuta con molta sofferenza e con un solo tiro in porta, non è piaciuta per niente ad Antonio Cassano. L’ex attaccante nerazzurro ha attaccato nuovamente l’Inter di Antonio nel corso della Bobo Tv:

“L'Atalanta meritava di vincere, l'Inter non ha mai tirato in porta. L'Inter non può ogni volta giocare dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco. È facile fare la partita col Parma, col Genoa e col Bologna, ma quando si alza il livello fa fatica.

“L'Inter ha giocato nella sua metà campo, sempre in difesa, nonostante la differenza enorme di nomi. È meritatamente prima in classifica per quello che ha fatto negli ultimi due mesi e vincerà lo Scudetto ma non posso accettare che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla, in casa. Fossi stato in campo dopo 20' mi sarei fatto cambiare”.