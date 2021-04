Cassano: “A Conte vanno dati i meriti. Prenderei questo centrocampista”

Intervenuto ieri sera come di consueto alla puntata live della BoboTv, su Twitch, Antonio Cassano, ex calciatore tra le altre dell'Inter, ha 'consigliato' ai nerazzurri di prendere Miraslem Pjanic, elogiando anche l'essere di Conte.

Ecco le sue parole: “Pjanic? All'Inter lo vedrei benissimo ma non so se giocherebbe con questo allenatore, io andrei a prenderlo adesso. A Conte vanno dati i meriti, è come Simeone. E' nato tondo e morirà tondo, gli va dato merito perché ha una sua filosofia e una sua identità anche se a me non piace. Immagina Pjanic-Barella-Eriksen, la domanda è: Conte li farebbe giocare? Per me mai, Pjanic è un estroso, decide lui cosa fare. Eriksen è un ragazzo eccezionale, sta cercando di fare ciò che gli chiede Conte ma non è ancora quello del Tottenham. Conte vuole il Marchisio della situazione, o Pogba e Vidal. Per Conte ne esistono 11 o 14, i giocatori sono quelli. Può darsi che cambierà in futuro". A riportarlo Calciomercato.com.