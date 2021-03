Cassano a Bobo TV: "L'Inter ha vinto la Champions non giocando a calcio"

E' un tema che riecheggia con una costanza quasi ciclica quello dell'operato delle squadre italiane in Europa. Al momento a tenere alta la bandiera tricolore nel vecchio continente è rimasta solo la Roma che sarà impegnata ai quarti di Europa League contro l'Ajax.

Un fattore che dovrebbe far riflettere il nostro calcio e per il quale non si possono ignorare le eliminazioni di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Lazio. A tal proposito, si è discusso durante Bobo TV, trasmissione offerta dal canale Twitch di Christian Vieri.

A Lele Adani che ribadiva gli insuccessi delle squadre italiane in Champions League e in Europa League da ormai 11 anni, Antonio Cassano ha risposto: "Devo dirlo, l'Inter è la mia squadra e ha vinto la Champions 11 anni fa, ma non giocando a calcio".