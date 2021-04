Caso Suarez, il video dell'esame farsa sostenuto a Perugia

Quest'oggi la Repubblica ha pubblicato sul suo sito il video integrale che riprende il presunto esame "farsa" sostenuto da Luis Alberto Suarez. Il 17 settembre 2020, presso l'Università per Stranieri di Perugia, il calciatore uruguaiano ha affrontato una prova di italiano di livello B1: livello necessario per ottenere la cittadinanza italiana, procedura al cui esito era legata la trattativa in quel momento in corso con la Juventus.

Per la procura di Perugia si è trattato di un esame truccato, per questo è stata fatta installare una telecamera nascosta che ha ripreso tutta la prova. Dalle informazioni raccolte la procura ha deciso di aprire un'indagine che ha poi confermato i sospetti.

Così Suarez ha cominciato l'esame: “Mi chiamo Luis... sono nato inUruguay... sono calciatore professionista. Sono sposato con mia moglie da dieci anni e ho tre figli... il più piccolo si chiama Lautaro. Nel tempo libero mi piace molto stare con la mia famiglia, gioco alla play station con i miei figli”.

Poi gli esaminatori gli hanno chiesto di descrivere due immagini tra quattro che gli vengono mostrate: “In questa ci sono una mamma e un bambino che fa i compiti. Nell'altra ci sono quattro persone, papà, mamma, bambino e bambina... per fare spesa... bambino porta cocomera... cocomero... perperoni... frutta e verdura con il carrello”.

"Secondo lei cosa significa l'uguaglianza tra moglie e marito?" ha chiesto a quel punto uno dei docenti facendo riferimento alla normativa italiana: "Moglie, marito devono fare tutto insieme. In mia famiglia discutiamo con mia moglie per fare qualche cosa ma è normale".