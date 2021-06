Caso Mourinho: ufficializzato, ma a Roma non si è mai visto. La situazione

José Mourinho è, da settimane, il nuovo tecnico della Roma. Un matrimonio, quello fra il portoghese e i giallorossi, che ha affascinato per carattere sorprendente e inaspettato.

Eppure - come spiega gazzetta.it - José Mourinho, un mese dopo la firma del contratto con la società giallorossa, a Roma non si è neppure affacciato. Il sito svela l'enigma: a maggio Mourinho non ha voluto interferire con la gestione ancora in corso di Fonseca, mentre a giugno si è sottratto, fin qui, per impegni personali.

C'è poi l'effetto sorpresa: dovrebbe trattarsi di un arrivo in grande stile, con presentazione special.

Mourinho inoltre sarà commentatore durante gli Europei delle partite dell’Inghilterra per un media britannico, ma concilierà tutti gli impegni.