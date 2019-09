Caso Lukaku, il pesante commento su Twitter di Demba Ba

Il surreale comunicato della Curva Nord relativo ai fischi di stampo razzista da parte di alcuni tifosi del Cagliari nei confronti dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha fatto il giro del mondo.

Un commento molto pesante è arrivato da Demba Ba, attaccante dell'Istanbul Basaksehir nonché ex Chelsea, che su Twitter, riprendendo la stessa nota della parte calda della tifoseria interista - che ha di fatto difeso i cori verso Lukaku -, ha pubblicato il seguente messaggio: "Ecco perché ho deciso di non andare lì a giocare quando avrei potuto... E a questo punto vorrei che tutti i giocatori neri andassero via da questo campionato! Sicuramente ciò non fermerà la stupidità e l'odio, ma almeno non saranno prese di mira le altre razze".