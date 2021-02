Caso Juventus-Barella, le accuse dell’Inter, i rischi per Paratici

Tra le polemiche del post Juventus Inter sta assumendo un ruolo sempre più importante l’indiscrezione secondo la quale Nicolò Barella sarebbe stato contattato dai vertici di mercato bianconeri per convincerlo a lasciare Milano e l’Inter.

La vicenda viene annoverata dal club nerazzurro nell’ambito delle scorrettezze che la Juventus avrebbe architettato portare scompiglio all'interno dell’Inter impegnata in un finale di stagione che la veda in lotta per il titolo finale.

Sulla vicenda ha fatto chiarezza oggi il procuratore Jean Cristophe Cataliotti ai microfoni di Calciomercato,com.

L’agente ha ricordato che il regolamento vieta ai club di contattare giocatori sotto contratto. La norma è l’art. 95 del NOIF secondo il quale sono vitati contatti e trattative dirette o indirette, svolte da tesserati o meno, tra società e calciatori con contratto pluriennale che non sia in scadenza. L’unica possibilità sarebbe l’autorizzazione della società che detiene il cartellino del giocatore, fatto da escludere a priori nel caso di Barella.

In caso di violazione l’art. 14 del codice di giustizia sportiva prevede l’inibizione da ogni attività per un periodo mimino di 12 mesi.