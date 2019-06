Caso Icardi, Sconcerti commenta la gestione di Conte: le parole

Che la vicenda relativa al futuro di Mauro Icardi sia quella attualmente più scottante in casa Inter vi sono pochi dubbi. L'argentino continua a ribadire la propria posizione, ossia quella di voler rimanere in nerazzurro.

In contrapposizione alla volontà del bomber rosarino, c'è quella della dirigenza meneghina. I vertici del club di Porta Nuova infatti, vorrebbero cederlo per monetizzare - ricavando una cospicua plusvalenza - per poi reinvestire. A commentare la gestione di tale caso, ci ha pensato Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera che in poche frasi ha riassunto il tutto. Queste le parole scritte dall'editorialista:

"Credo che un allenatore debba gestire anche i panni sporchi della famiglia, non solo le sue aperture sul futuro. Icardi è un problema comune, di Antonio Conte e dell’Inter. Proviamo con cautela a riconsiderarlo anche una risorsa".