Carta (ds Cagliari): "Trattativa Godin nel vivo, Nainggolan? Decide l'Inter"

Ore calde in casa Inter sul fronte Diego Godin, la cui esperienza all'Inter, iniziata la scorsa estate, sembra essere già ai titoli di coda. Il difensore uruguaiano è da giorni in trattativa con il Cagliari e, nonostante manchi ancora un'intesa sull'ingaggio, sembra davvero solo questione di tempo prima che raggiunga un accordo con la squadra sarda.

Il ds dei rossoblu, Pierluigi Carta, ha parlato in merito al possibile arrivo in Sardegna dell'ex capitano dell'Atletico di Madrid, di seguito le sue parole: " Godin? La trattativa è nel vivo, stiamo facendo di tutto per portarlo a Cagliari. Se ci riusciremo saremo felicissimi, ma è un profilo importante e la trattativa è complessa."

Il ds Carta inoltre si è riservato qualche parola anche su Radja Nainggolan, che in Sardegna sperano ancora di riabbracciare: " Per Radja il pallino è nelle mani dell'Inter, si vedrà a fine mercato. Se ci sarà la possibilità negli ultimi giorni valuteremo ogni possibile mossa."