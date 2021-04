Carnevali: “Super Lega? Ci siamo sentiti traditi da Juve, Milan e Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a proposito delle tre società italiane che hanno aderito al progetto Super Lega, vale a dire di Juventus, Milan e Inter.

Ecco le sue parole: “Più che duro penso De Zerbi sia stato giusto, è il pensiero suo, della società, dei giocatori, poi ci vuole anche buonsenso. Era difficile pensare che si concludesse tutto in 48 ore, ma è andata così. Ci siamo sentiti traditi dalle tre società italiane. Sapevamo che questo progetto non era così facile da portare avanti. A tutti gli sportivi piace vincere sul campo, la meritocrazia al primo posto. E poi ci sono i tifosi, noi facciamo calcio per loro. Sono stati questi per me i due aspetti principali”. A riportarlo Calciomercato.com.