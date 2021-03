Carlos Augusto: "Ho rifiutato l'Inter in estate. Monza progetto giusto"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino brasiliano del Monza, classe 1999, Carlos Augusto, ha parlato del suo approdo in Italia la scorsa estate dal Corinthians.

Ecco le sue parole: "Questa estate ho rifiutato l'Inter e la Roma. Ho pensato che il Monza potesse essere il meglio per me, per il suo progetto e per l'importanza del club".

Il brasiliano ha proseguito: "Penso ancora che sia la scelta giusta per me. Il progetto Monza è un progetto grandioso e spero di farne parte a lungo".