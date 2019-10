Caressa dice la sua su Conte e consiglia i club sul Var

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, dice la sua sul Var e sull'ultima sfida in Champions dell'Inter.



Ecco le sue parole a Radio Deejay:



“L’Inter mi è piaciuta per 60 minuti, poi ci sono i fenomeni: Messi ha camminato per tutta la partita, ha preso palla e l’ha risolta. Il rigore su Sensi ci poteva stare, probabilmente in Italia l’avrebbero chiamato. Voglio consigliare una cosa alle italiane: quando c’è il dubbio se viene chiamata o no, buttate la palla fuori. Inter-Juve? Sono due squadre che hanno cambiato molto, ma Conte ha già dato un’impronta: lui ha questa leadership, attraverso la testa arriva al cuore e fa credere in qualcosa”.