Capozucca a ruota libera su Nandez: 'L'ultimo assalto? Offerto un milione'

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozzucca ha rilasciato una lunga intervista a L’Unione Sarda. Temi? Il mercato dei rossoblù e in particolare l'attuale situazione di Nahitan Nandez e il mancato ritorno di Radja Nainggolan.

L’uruguaiano sembrava vicinissimo alla cessione - l'Inter era il suo desiderio - ma nonostante le diverse proposte è rimasto al Cagliari. Sulle sue tracce c’erano, comunque, anche diversi club tra cui il Napoli. Gli azzurri hanno provato a prenderlo negli ultimi giorni di mercato proponendo al Cagliari un prestito oneroso. Stefano Capozucca ha anche fatto chiarezza sul mancato ritorno di Radja Nainggolan e risposto alle dichiarazioni rilasciate dal belga, che ha accusato il Cagliari di non aver rispettato i patti (che potete leggere qui). Ecco di seguito le parole del dirigente del club sardo:

"Nandez? Nahitan ha avuto delle richieste, l’ultima offensiva del Napoli con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste offerte non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore. Nandez nervoso? Va compreso, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto abboccamenti: Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, ma è un ragazzo spettacolare e darà sempre il massimo". Capozucca ha poi aggiunto: "Nainggolan dice di essersi sentito tradito anche da me? Non voglio far polemiche. A Radja homandato un messaggio per ringraziarlo, perché lo scorso anno ha dato un grande contributo per la salvezza, fuori e dentro il campo. Ma i tradimenti sono altri. Nainggolan non è arrivato perché non c’erano le condizioni economiche per farlo arrivare. Ci sono degli indici di liquidità da rispettare e non saremmo rientrati nei parametri della Lega”.