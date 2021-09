Capitolo rinnovi: l'Inter vuole costruire un progetto su un giocatore

Come sappiamo, la dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta e Piero Ausilio, sarà impegnata in queste settimane post-mercato a occuparsi dei rinnovi contrattuali di alcuni pilastri della rosa come lo sono de Vrij, Brozovic, Skriniar, Lautaro e Barella. Se per l'attaccante argentino, il prolungamento, come ammesso dal suo agente e dallo stesso Marotta, sembra oramai cosa fatta, devono ancora entrare nel vivo le discussioni con gli altri giocatori e i loro entourage.

Tra loro, ce ne è uno su cui l'Inter conta tantissimo, tanto da aver pensato ad un progetto ad hoc per lui. Si tratta di Nicolò Barella, centrocampista che fin da subito ha sentito il nerazzurro nelle vene, facendosi amare dai propri tifosi. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, su di lui, la dirigenza, vorrebbe costruire l'Inter del presente e del futuro e farne una bandiera del club. Non solo, ma tra le intenzioni ci sarebbe anche quella del riconoscimento più alto, ovvero quello della fascia da capitano.

Un giocatore che da due stagioni è all'Inter, ma che ha già fatto vedere il suo valore ed il suo amore per la maglia nerazzurra. Non solo i tifosi, ma anche la società ha capito l'importanza capitale di avere un giocatore come Barella, che potrà essere davvero uno degli elementi trainanti delle prossime Inter per entrare definitivamente nell'Olimpo dei più grandi interisti.