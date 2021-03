Capello: "Scudetto all'Inter: bravo Conte. Lautaro? Più tecnico di Lukaku"

Durante lo 'Sky Calcio Club' di ieri sera, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato così del match vinto dall'Inter a Torino e il primato che si allunga da parte dei nerazzurri: "Cosa penserei se fossi Conte? Lo dico da settimane che l'Inter ha vinto il campionato ormai da un pezzo. Lo dico da quando il Milan ha perso contro lo Spezia e lo riconfermo oggi".

Riguardo Hakimi e Barella: "L'Atalanta ha capito che se fermi questi due l'Inter fa molta fatica. Penso che anche oggi il Torino abbia adottato questa strategia. Se fermi questi due fermi tanto dell'Inter".

Sulla coppia Lukaku-Lautaro: "A livello tecnico non credo ci sia discussione, Lautaro è superiore a Lukaku. Lukaku è più forte fisicamente, è più veloce, ma tecnicamente Lautaro è assolutamente superiore".

Chiosa finale su Conte: "Bisogna fargli i complimenti perché ha capito che giocando più esposto in avanti va più in difficoltà. È stato intelligente. La Juventus secondo me a livello di rosa è più completa dell'Inter. Secondo me un anno in più di lavoro con la stessa squadra ha fatto tanto per Conte, conosce meglio la rosa adesso"