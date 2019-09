Capello: Juve in pole per lo scudetto. L'Inter invece...

Dalle colonne della "Gazzetta dello Sport", Fabio Capello assegna le quote per la vittoria del campionato. Per l'ex allenatore della Roma scudettata a dettare legge saranno sempre i bianconeri, che anche quest'anno partono con i favori del pronostico. Le altre hanno lavorato bene, ma evidentemente non hanno ancora colmato il gap con la vecchia signora.

Ho visto giocare un po' tutte le big - afferma Capello -, e mi sento di dire che la Juventus rimane la grande favorita per lo scudetto, ha ancora qualcosa in più delle altre. Ma l'Inter si sta avvicinando". Il pronostico, insomma, è ancora a favore dei bianconeri, che nonostante abbiamo cambiato guida tecnica e giocatori sono sempre lì davanti.

Certo, il calcio di Sarri ancora non si è visto, ma forse il tempo è stato poco e i giocatori a disposizione del tecnico toscano non sono proprio adatti al suo credo; anche se Conte sulla panchina nerazzurra ha già lasciato intravedere la sua mano. Il campionato è appena agli inizi, ci sarà tempo e modo di smentire o avvalorare il giudizio di Capello. Per ora è prematuro esprimere giudizi. Anche se c'è da dire che la Juve quest'anno non avrà vita facile come in passato, dal momento che Inter e Napoli hanno investito parecchio e allestito squadre migliori.