Caos rimborsi spesa, tre arbitri rischiano la radiazione

C'è qualcosa di torbido nei rimborsi spesa di Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. "Gli arbitri si rubano tra loro", è il titolo piuttosto eloquente deciso oggi da Libero per introdurre la vicenda che ha condotto alla sospensione di tre direttori di gara (Pasqua, La Penna e Robilotta) e quattro assistenti, accusati di aver "gonfiato" i rimborsi spese. La FIGC ha ovviamente aperto un'inchiesta, sullo sfondo "una guerra intestina alla categoria", commenta il quotidiano.

Anche La Stampa nell'edizione di oggi approfondisce l'argomento ed evidenzia come in caso di condanna i tre direttori di gara verrebbero radiati dalla categoria. Le incongruenze contabili non sono di poco conto, un sistema ampio e ripetuto che ha portato alla rottura. Dopo essere finiti fuori dai radar da circa un mese, adesso sono sotto osservazione ed a breve dovrebbe arrivare il verdetto degli agenti federali con i tre arbitri che rischiano lo stop alla carriera.