Caos Covid: l'Argentina rinuncia ad ospitare la Copa America

Mentre l’Europa del calcio cerca di tornare lentamente alla normalità, altrove negli altri continenti la situazione è ancora gravissima. Come recita il Corriere della Sera, l’Argentina è stata costretta dalla sua situazione sanitaria a rinunciare a ospitare la Copa America 2021, sarebbe dovuta cominciare il 13 giugno a Buenos Aires.

Nei mesi precedenti, anche la Colombia, che inizialmente avrebbe dovuto co-ospitare la manifestazione, aveva rinunciato all’incarico. L’Argentina, nonostante le misure di lockdown ormai in vigore da quasi due anni, presenta ancora più di 40.000 contagi al giorno, in un Paese di meno di 45 milioni di persone. Al Covid si aggiunge ovviamente la conseguente crisi economica, che peggiora drasticamente una situazione già complicata, rendendo impensabile per il Paese sostenere l’organizzazione di una manifestazione sportiva.

“In considerazione delle attuale situazione pandemica la Conmebol informa di aver deciso di sospendere l’organizzazione della Copa America da parte dell’Argentina. La Conmebol sta analizzando l’offerta di altri paesi che hanno mostrato interesse a ospitare il torneo” ha dichiarato la confederazione sudamericana in una nota.

L’ipotesi è ora quella di far disputare la coppa in Cile, alla luce della migliore situazione sanitaria del Paese e della presenza di strutture adeguate a ospitare la manifestazione.