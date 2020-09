Candreva, messaggio d'addio: "Orgoglioso di aver dato tutto per l'Inter"

Mercato - Candreva saluta i tifosi dell'Inter: "Orgoglioso di aver dato tutto per questa maglia, grazie ai tifosi per il sostegno in questi anni".

Mancano ancora le ufficialità ma non sembrano esserci più dubbi: dopo quattro stagioni Antonio Candreva dice addio all'Inter ed è pronto ad iniziare una nuova avventura alla Sampdoria. E' lo stesso giocatore ad annunciare la sua cessione, tramite un messaggio ai tifosi nerazzurri su Instagram. Di seguito le sue parole: "Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l'affetto e il sostegno di questi anni; ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all'ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo." Nelle prossime ore sono attesi anche i comunicati ufficiali di Inter e Sampdoria sul trasferimento del centrocampista azzurro. Per quanto riguarda le cifre, i nerazzurro incasseranno 2,5 milioni di euro dalla sua cessione.